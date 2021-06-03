رئيسة أولمبياد طوكيو تستبعد تأجيل الألعاب

استبعدت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، إلغاء أو تأجيل الألعاب وسط مخاوف من استضافة البطولة بسبب الجائحة.



وقالت هاشيموتو في المقابلة "لا يمكننا التأجيل مرة أخرى".

وكان ما يقرب من عشرة آلاف متطوع لتنظيم ألعاب أولمبياد وباراليمبياد، المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو العام الحالي قد انسحبوا.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، بأن انسحاب هذا العدد الضخم بدأ، في شباط الماضي، إثر تصريحات رئيس اللجنة التنظيمية السابق موري يوشيرو المهينة للمرأة.

ويبلغ إجمالي المتطوعين في تنظيم ألعاب أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 80 ألف متطوع، وأجلت الألعاب التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي جراء تفشي الوباء لتقام خلال العام الحالي.

في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي ياباني أن أكثر من 80% من المواطنين اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب الأولمبية المؤجلة بسبب الوباء هذا العام، وهو ما يعكس رفضاً عاماً متزايداً قبل نحو 10 أسابيع من انطلاق هذه الألعاب.