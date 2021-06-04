أولمبياد طوكيو 2020 مهدد بالالغاء

وأضافت أن "القرار بشأن تنظيم الأولمبياد، يتوقف على المتغيرات السريعة لموقف فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة ستمتثل إذا قرر المنظمون إلغاء الأولمبياد".وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي بسبب الوباء، ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الصيفية يوم 23 تموز المقبل.وتابعت هاشيموتو في مؤتمر صحفي "طوكيو 2020 ستفعل كل ما في وسعها، ولكن مع ذلك، مع حركة الناس لا يمكن منع انتشار العدوى بشكل كامل".لكنها أكدت أن "القائمين على تنظيم الأوليمبياد سيراقبون الوضع المتغير للجائحة من أجل "اتخاذ القرارات الملائمة".وأشارت هاشيموتو إلى أن "الإجراءات الوقائية الجاري اتخاذها "صارمة للغاية"، مبدية ثقتها في القدرة على احتواء الوباء".