وسجل لبرشلونة، ، في الدقيقة (2)، ليعود اصحاب الارض بالنتيجة بعدما سجل اوباميانغ، هدف التعادل في الدقيقة (9)، ليضيف بعدها داني اولمو، الثاني لبرشلونة في الدقيقة (20)، قبل ان يضيف البرازيلي رافينها هاترك لبرشلونة في الدقائق (50)، (83)، (91).وبهذا الانتصار عزز برشلونة صدارته برصيد (39) نقطة، فيما بقي الديبور عند النقطة (15)، في المركز الثالث عشر.