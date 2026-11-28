حسم التعادل السلبي من دون أهداف مواجهة فريقي الطلبة والميناء، التي أقيمت اليوم السبت على ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من .

وشهدت المباراة محاولات متبادلة من الفريقين لافتتاح التسجيل، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية وعدم استثمار الفرص حالا دون هز الشباك، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط.



وبهذه النتيجة، رفع الطلبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما وصل رصيد إلى 23 نقطة، محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب.