وقال مدير الدائرة الإعلامية للاتحاد، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني لم يحسم حتى الآن، وهناك آراء ووجهات نظر ستتبلور من خلال النقاشات داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة".وأضاف أن "اختيار المدرب ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب دراسة احتياجات وطبيعة المرحلة المقبلة للوصول إلى الخيار الأنسب القادر على قيادته".وتابع أن "جميع الخيارات مطروحة، سواء بالتعاقد مع مدرب وطني أم عربي أم أجنبي، في حال عدم استمرار المدرب الحالي"، مشدداً على أن "أي مدرب يقع عليه الاختيار يجب أن يكون بمستوى المنتخب الوطني وقادراً على خدمته خلال المرحلة المقبلة".وتابع أن "ما يتداول بشأن انتهاء عقد المدرب غراهام أو التعاقد مع مدرب جديد لا يتعدى حتى الآن التكهنات والتوقعات الإعلامية"، مؤكداً أن "عقد أرنولد لا يزال سارياً وينتهي في 28 شباط المقبل".وأضاف أن "المنتخب الوطني لا يرتبط بأي استحقاق خلال فترة التوقف الحالية، بعد انتهاء مشاركته في الدولية، إذ ستكون نافذة التوقف الدولي المقبلة في شهر آذار".وأوضح أن "أرنولد غادر في إجازة بعد عقد جلسة مع رئيس الاتحاد، أُبلغ خلالها بإمكانية أخذ قسط من الراحة واطلاعه على أي مستجدات خلال الفترة المقبلة".وأشار إلى أن "الاتحاد سيعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة لمناقشة جميع الأمور، وأن قرار تجديد عقد المدرب أو التعاقد مع مدرب آخر يعود إلى الاتحاد".