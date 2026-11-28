وافتتح التسجيل للصقور في الدقيقة 48، بعدما حول كرة عرضية برأسية إلى الشباك، قبل أن يضيف الحارث الهدف الثاني في الدقيقة 69، مؤكداً تفوق فريقه في اللقاء.وشهدت الدقائق الأخيرة طرد حارس مرمى النفط بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 92.وبهذا الانتصار، رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النفط عند 28 نقطة، ليبقى في المركز الثالث بجدول الترتيب.