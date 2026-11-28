وبعد هذه الخسارة، تجمد رصيد عند 33 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع ألافيس رصيده عند 19 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.وفي الدقيقة 22، تمكن ألافيس من افتتاح التسجيل، بعدما استغل خطأ دين هاوسن، لتصل إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها نحو المرمى، قبل أن يحاول كوناتي إبعادها، لكنها كانت قد تجاوزت خط المرمى، ليحتسب الحكم الهدف.وفشل في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل ألافيس استغلال المساحات، ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 61، بعدما أرسل كرة إلى أنخيل ، الذي راوغ الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك، لتزداد مهمة ريال مدريد صعوبة في العودة إلى المباراة.وحاول الفريق الملكي تكثيف ضغطه الهجومي لتقليص الفارق، وسط صمود دفاعي لافت من ألافيس وتألق حارسه، قبل أن ينجح في إعادة الأمل لريال مدريد بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 70، بعدما وصلت الكرة إلى جود بيلينجهام الذي هيأها للنجم الفرنسي، ليسددها الأخير داخل الشباك.وكاد ريال مدريد أن يسجل التعادل في الدقيقة 84، لكن القائم وقف أمام رأسية إسبي، وفي الدقيقة 86 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيلينجهام، قبل أن يلغيها بعد استعانة تقنية الفيديو يمنح بيلينجهام بطاقة صفراء ثانية ثم طرد بالحمراء، لينتهي اللقاء 2-1.