وجاءت الإصابة خلال مواجهة أمام ، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الحادية عشرة من ، إذ دخل لايمر بديلاً في الدقيقة 52، قبل أن يضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 87 متأثراً بالآلام. وبحسب تقارير صحفية ألمانية، قد تمتد فترة غيابه إلى ثلاثة أشهر على الأقل، تبعاً لتطورات حالته واستجابته للعلاج والتأهيل.وتزيد إصابة لايمر من متاعب المدرب كومباني، في ظل غياب عدد من اللاعبين المؤثرين، بينهم ومانويل نوير وجمال موسيالا، فضلاً عن أوليسيه وسيرج غنابري وألفونسو ديفيز، فيما يواجه الجهاز الفني تحدياً في تعويض غياب لايمر، الذي يشغل أكثر من مركز في خط الوسط والأطراف. ولم تقتصر خسائر بايرن أمام هامبورغ على الإصابة، إذ أهدر نقطتين في سباق الدوري، وشهدت المباراة طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل نهاية الشوط الأول.