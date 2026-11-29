ريال مدريد يتلقى خسارة بهدفين أمام ألافيس في الليجا
17:01 | 2026-11-28
الطلبة والميناء يكتفيان بالتعادل السلبي في دوري نجوم العراق
11:01 | 2026-11-28
القوة الجوية يهزم النفط بثنائية ويواصل صحوته في دوري نجوم العراق
10:27 | 2026-11-28
اتحاد الكرة يوضح بشان عقد مدرب المنتخب الوطني ارنولد
05:36 | 2026-11-28
أزمة كربلاء تنهي مواجهة زاخو مبكراً.. المباراة تتوقف في الدقيقة 14 والخسارة تُحتسب بثلاثية
09:26 | 2026-11-27
الداخلية تبلغ مدرب الزوراء الإيراني علي رضا منصوريان بمغادرة العراق خلال 48 ساعة
05:37 | 2026-11-26