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التشكيلة المثالية للدوري الإنكليزي تنصف عربياً وتظلم آخر

رياضة

2021-06-04 | 14:08
التشكيلة المثالية للدوري الإنكليزي تنصف عربياً وتظلم آخر
1,264 مشاهدة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، التي ضمت المصري محمد صلاح، وخلت بشكل مفاجئ، من الجزائري رياض محرز.

وضمت تشكيلة الموسم المثالية، 6 لاعبين من مانشستر سيتي بطل الموسم، وهم الحارس البرازيلي إيدرسون، والمدافعين البرتغاليين روبن دياز وجواو كانسيلو، والإنجليزي جون ستونز، وفي الوسط الألماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين.

كما ضمت التشكيلة مدافع مانشستر يونايتد، الإنجليزي لوك شو، وزميله البرتغالي برونو فيرنانديز.

وفي الهجوم هداف الدوي هاري كين، وزميله في توتنهام، الكوري سون هيونغ مين، ومعهما صلاح.

واستبعدت التشكيلة بغرابة، النجم الجزائري رياض محرز، الذي تألق بشكل لافت مع مانشستر سيتي، وكان من نجوم الفريق، خاصة في النصف الثاني من الموسم.

واستغربت جماهير مانشستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من "ظلم" الرابطة لمحرز، الذي كان من نجوم الدوري.
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