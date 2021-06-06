الكشف عن زي منتخبنا الوطني في مواجهة كمبوديا

وسيرتدي منتخبنا الوطني لكرة القدم الزي الأبيض في مباراة منتخب كمبوديا والتي ستقام على ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، في مباراة يسعى فيها أسود الرافدين لتكرار الفوز إياباً بعد الفوز ذهاباً على منتخب كمبوديا بأربعة أهداف نظيفة.وسيخوضُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب مدينة حمد، تحضيراً لمواجهة الغد التي سيغيب عنها ثلاثة لاعبين هم كل من علي فائز لإصابته بفيروس كورونا، وسعد ناطق للإيقاف، وإبراهيم بايش لعدم الجاهزية.