تفاصيل جديدة بشأن مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو

وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية أن "اتصالاتنا مع ليفربول لم تتوقف، ونسعى للحصول على موافقتهم على انضمام صلاح إلى الفريق الأولمبي".وبيّن أنه "رغم عدم وجود رد نهائي من ليفربول، فإننا نعلق الآمال على الحصول على موافقتهم، مضيفا ان "وجود صلاح مع المنتخب الأولمبي أمر بالغ الأهمية".ولفت مجاهد في حديث لرويترز، إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية للفريق الخاصة بالبطولة، حيث يتعين على جميع الفرق المشاركة تقديم تشكيلتها النهائية المكونة من 30 لاعبا بحلول 30 يونيو/حزيران الجاري.وكان المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، قد كشف في مارس/آذار الفائت، أن مشاركة صلاح في الأولمبياد "قرار ثلاثي".