مصطفى وهيب ينهي استعداداته لبطولتين مهمتين "من دون أموال"

وقال وهيب في حديث لـ السومرية نيوز، اليوم الاثنين، إنه "اختتم المعسكر التدريبي المقام في محافظة دهوك، والذي استمر لـ8 أيام، استعدادًا للمشاركة في بطولتي العرب المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وبطولة العالم المقرر إقامتها في دولة بلغاريا خلال شهر أيار من عام 2022".وأشار إلى أنه "بسبب خطأ وقعت فيه وزارة الشباب والرياضة، لم يتم دفع مستحقات اللاعبين من رواتب وتجهيزات"، مطالباً وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـ "صرف رواتب لاعبي الكيوكوشنكاي، ودعم مشاركاتهم الخارجية".وشارك وهيب في بطولة آسيا ب‍إيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في ايران عام 2016.وهيب شارك ايضاً في بطولة العرب ب‍لبنان، وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب في تونس، حصل خلالها على المركز الثاني أيضا، وجائزة أسرع ضربة قاضية.