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"الكمبيوتر الخارق" يتوقع جميع نتائج امم اوروبا.. من هما طرفا النهائي ومن سيفوز بالبطولة

رياضة

2021-06-11 | 02:04
"الكمبيوتر الخارق" يتوقع جميع نتائج امم اوروبا.. من هما طرفا النهائي ومن سيفوز بالبطولة
2,091 مشاهدة

توقع "الكمبيوتر الخارق" السيناريو الذي ستشهده نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، المؤجلة من عام 2020، إلى الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز المقبل، بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لما أورده موقع " talksport"، يتوقع أن تكون البطولة واحدة من أكثر النسخ تنافسية على الإطلاق، نظرًا لوجود العديد من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وإنجلترا.

ويعد المنتخب الفرنسي، المدجج بالنجوم مثل المهاجم أنطوان غريزمان، وزميله المهاجم الشاب كيليان مبابي، وكريم بنزيما الذي استدعاه المدرب الفرنسي ديديه ديشان، بعد غياب طويل، في مقدمة المنتخبات المرشحة للقب.

ويقود المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مشوار الدفاع عن لقب بطل أوروبا، إلى جانب نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز وأسماء أخرى أثبتت حضورها مؤخرا أمثال جواو فيليكس وبرناردو سيلفا وروبن دياز، وديوغو جوتا.

وستتطلع ألمانيا وإسبانيا أيضا إلى صنع الحدث، بينما سيحاول "الجيل الذهبي" البلجيكي الخروج منتصرا، حيث ترتكز آماله على كيفين دي بروين المصاب على أمل التعافي بعد المباراة الافتتاحية، وإيدن هازارد وروميليو لوكاكو، وقد يكون هناك أيضا بعض "الخيول السوداء"، مثل الدنمارك وتركيا والنمسا، التي تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق مفاجآت في البطولة.

وكما هو الحال دائما، من الصعب التنبؤ بكرة القدم، لكن "الكمبيوتر الخارق"، أخرج نتائجه وتوقعاته للحدث الأوروبي من خلال تتبع مسيرة المنتخبات المتأهلة من دور المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية، وهذه توقعات النتائج:

دور المجموعات:

المجموعة الأولى: تأهل المنتخبين الإيطالي والتركي عن المجموعة من المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما سيتأهل المنتخب السويسري، كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، في حين ستودع ويلز بقيادة غاريث بيل المنافسات مبكرا.

المجموعة الثانية: يتوقع أن يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة، بينما يتفوق المنتخب الدنماركي على الروسي ويحصل على المركز الثاني، وستشهد المجموعة تأهل ثلاث منتخبات ببلوغ روسيا دور الـ16 كأفضل ثالث في المجموعات، وستودع فنلندا لاحتلالها المركز الرابع.

المجموعة الثالثة: سيتصدر المنتخب الهولندي ترتيب مجموعته، ويليه المنتخب الأوكراني، وستحصل هذه المجموعة على بطاقة ثالثة وستكون من نصيب المنتخب السويسري، وسيخرج منتخب مقدونيا الشمالية من المنافسات بحلوله في المركز الرابع.

المجموعة الرابعة: سيتربع المنتخب الإنجليزي على عرش صدارة هذه المجموعة، وسيرافقه إلى الدور التالي المنتخب الكرواتي، فيما سيخرج المنتخبان التشيكي والإسكتلندي بحلولهما في المركزين الثالث والرابع.

المجموعة الخامسة: المنتخب الإسباني هو الأول بلا منازع، بينما سينتزع المنتخب البولندي بقيادة هدافه روبرت ليفاندوفسكي مركز الوصافة من المنتخب السويدي في غياب نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، وسيودع البطولة مع سلوفاكيا.

المجموعة السادسة: توقع "الكومبيوتر الخارق" أن يتصدر منتخب فرنسا وصيف بطل النسخة الماضية، صدارة مجموعة "الموت" متقدما على نظيره البرتغالي حامل اللقب، ويرافقهما منتخب ألمانيا إلى الدور ثمن النهائي، كواحد من أفضل منتخبات المركز الثالث في المجموعات، بينما سيكون منتخب هنغاريا ضحية مجموعة "الموت".

دور الـ16 لـ"يورو 2020"

وتوقع "الكومبيوتر الخارق" منطقيا أن يتجاوز المنتخب البلجيكي عقبة نظيره السويسري ويبلغ دور الثمانية، ويتأهل إلى الدور ذاته المنتخب الإيطالي "الآتزوري - Squadra Azzurra" على حساب نظيره الأوكراني.

ويواصل المنتخب الفرنسي مشواره على حساب نظيره النمساوي، بينما ينتهي مشوار المنتخب البولندي على يد نظيره الكرواتي، الأمر الذي قد يحبط آمال ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، بالحصول على الكرة الذهبية.

كما توقع "الكومبيوتر الخارق" خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالد أيضا، الذي يبحث عن كرة ذهبية سادسة في تاريخه، بخسارة منتخب بلاده أمام المنتخب الإنجليزي.

بينما سيواصل المنتخب الإسباني مشواره على حساب نظيره الروسي، والثأر منه لخسارته في كأس العالم 2018.

كما سيبلغ المنتخب الألماني إلى الدور ربع النهائي على حساب نظيره الهولندي، والمنتخب التركي على حساب الدنماركي.

دور الثمانية الكبار:

سينهي المنتخب البلجيكي مشوار نظيره الإيطالي في هذه الدور، بينما سيواصل المنتخب الفرنسي رحلة البحث عن اللقب على حساب نظيره الكرواتي.

وسيتجاوز منتخب المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثاء" عقبة نظيره الإسباني "فوريا لا روخا"، بينما سيضع المنتخب الألماني "المانشافت" حدا لمغامرات نظيره التركي.

الدور قبل النهائي "المربع الذهبي":

توقع "الكمبيوتر العملاق" فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنجليزي، مهد كرة القدم، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي، ستسفر عن فوز المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف واحد، ليقضي على أحلام "الشياطين الحمر" في الوصول إلى نهائي ويمبلي.

النهائي "يورو 2020"

وتوقع "الكمبيوتر الخارق" أن يفوز منتخب "الديوك" الفرنسي على نظيره الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويضم لقب بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" إلى لقب بطل كأس العالم 2018 في روسيا.

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