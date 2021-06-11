السومرية تنقل مباراة العراق مع هونك كونك ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة

وستقوم قناة السومرية بنقل المباراة على شاشتها مباشرة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد.ويدخل منتخب العراق المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن الوصيف منتخب إيران، ثم يأتي منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتواجد منتخب هونج كونج في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.وسيسعي منتخب أسود الرافيدن الى تحقيق الفوز أمام هونك كونك واقتناص الثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار نحو التأهل للدور التالي، وعدم التعثر أو فقد أي نقاط، خاصة وأن المنتخب الإيراني يبتعد بفارق نقطتين فقط.