السومرية تنقل مباراة العراق مع هونك كونك ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة
يلتقي المنتخب الوطني العراقي، اليوم الجمعة، نظيره منتخب هونك كونك على ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم في الصين 2023.
وستقوم قناة السومرية بنقل المباراة على شاشتها مباشرة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد.
ويدخل منتخب العراق المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن الوصيف منتخب إيران، ثم يأتي منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتواجد منتخب هونج كونج في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.
وسيسعي منتخب أسود الرافيدن الى تحقيق الفوز أمام هونك كونك واقتناص الثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار نحو التأهل للدور التالي، وعدم التعثر أو فقد أي نقاط، خاصة وأن المنتخب الإيراني يبتعد بفارق نقطتين فقط.
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