التطبيعية تستقبل طلبات المرشحين للانتخابات الفرعية في العطل الرسمية

تواصلُ اللجنة الانتخابية والأمانة العامة في الهيأة التطبيعية استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الاتحادات الفرعية في الأيام الاعتيادية والعطل الرسمية.

وقالَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحا في بيان ورد للسومرية نيوز، إن اللجنة الانتخابية والأمانة العامة تواصلان يوميا استقبال طلبات المرشحين لخوض غمار الانتخابات المقبلة للاتحادات الفرعية في الأيام الاعتيادية وأيام العطل الرسمية، كما حصل اليوم الجمعة ٢٠٢١/٦/١١، باستقبالنا طلبات المرشحين".

وأضافَ ان "عملية الترشح تسير بانسابية عالية وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها والشروط التي أعلنت سابقا، ما أسهم بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المرشح عند التقدم للمشاركة في الانتخابات المقبلة للاتحادات الفرعية المقرر إقامتها من الأول حتى العاشر من الشهر المقبل.