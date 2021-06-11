بلجيكا تخسر خدمات دي بروين امام روسيا

وأصيب دي بروين، بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى، خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي، وخضع لجراحة طفيفة الأسبوع الماضي.كما يتعافى لاعب الوسط، أكسل فيتسل، من إصابة في أربطة الكاحل.وقال المنتخب البلجيكي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أكسل فيتسل وكيفن دي بروين لم يسافرا مع الفريق إلى روسيا. وظلا في المركز التدريبي للفريق في بلجيكا من أجل استكمال عملية التعافي".وتتنافس بلجيكا في المجموعة الثانية مع روسيا، وفنلندا، والدنمارك.وتفتتح فعاليات كأس أمم أوروبا 2020، اليوم الجمعة، بمباراة إيطاليا وتركيا، وتستمر البطولة التي تستضيفها 11 مدينة أوروبية على مدار شهر كامل.