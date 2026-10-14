ريال مدريد يخطف فوزاً مثيراً من روما في دوري أبطال أوروبا

حقق فوزًا دراميًا على مضيفه بنتيجة (4-3)، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وبعد هذا الانتصار، رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد عند نقطة واحدة في المركز الخامس والعشرين.

وبدأ روما المباراة بقوة، ونجح دي رون في افتتاح التسجيل بالدقيقة 20، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، لكن رد جاء سريعًا عن طريق ، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 25.



وفي الشوط الثاني، استعاد الفريق الإيطالي تقدمه، بعدما سجل دونيل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثالث لروما في الدقيقة 57، ليضع ريال مدريد أمام مهمة صعبة للعودة في النتيجة.



وحاول الفريق الملكي تقليص الفارق، ونجح مبابي في هز الشباك مجددًا بالدقيقة 69، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليواصل ريال مدريد ضغطه بحثًا عن العودة إلى المباراة.



وجاءت نقطة التحول في الدقائق الأخيرة، عندما سجل إسبّي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 82، بعدما تابع كرة رأسية من إندريك إثر ركلة ركنية، عقب تصدي حارس روما للمحاولة الأولى.



ولم يتوقف ضغط ريال مدريد، إذ تمكن إندريك من إدراك التعادل في الدقيقة 85، بعدما حول برأسه ركنية نفذها إلى داخل الشباك، لتشتعل المواجهة في الدقائق الأخيرة.



وفي الدقيقة 90، أكمل أنطونيو روديجر العودة المدريدية بتسجيل هدف الفوز، مستغلًا ركلة ركنية جديدة نفذها جولر، ليمنح فريقه انتصارًا مثيرًا بعدما كان متأخرًا بفارق هدفين.