عيد ميلاد نادال يتحول لحدث تاريخي في إسبانيا

قرر الاتحاد الإسباني للتنس، تكريم نجم التنس رافائيل نادال لإنجازاته الكثيرة بطريقة فريدة، ابتداء من العام المقبل.

وسيتم الاحتفال بعيد ميلاد نادال الموافق 3 يونيو، باعتباره "اليوم الوطني للتنس" في البلاد.

وقاد نادال حامل لقب البطولات الأربع الكبرى 20 مرة، إسبانيا إلى خمسة انتصارات في كأس ديفيز على مدار مسيرته الاحترافية، كما فاز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد، واحدة في الفردي (2008) والأخرى في الزوجي (2016).

وظهرت فكرة الاحتفال بعيد ميلاد نادال كمناسبة خاصة لأول مرة خلال بطولة رولان غاروس في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ميجيل دياز رومان، رئيس الاتحاد الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد فهمت على الفور أنها فكرة رائعة.. التنس الإسباني لديه الكثير للاحتفال به، فلدينا أفضل رياضي إسباني في كل العصور".

وتستند الخطة إلى إنشاء حركة تنس وطنية، بمشاركة جميع الأندية والاتحادات الإقليمية والمشجعين، للاحتفال بهذا اليوم، على أن تشمل الاحتفالات جميع الأنشطة المتعلقة بالتنس.

وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يبدأ الاحتفال بهذا اليوم من العام القادم.

وكشف نادال، الخميس، أنه لن يشارك في بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى ضرورة حماية جسده بعد موسم شاق على الملاعب الرملية.

وأشار اللاعب البالغ 35 عاما أيضا إلى أن الفترة القصيرة الفاصلة (أسبوعين) بين رولان غاروس وويمبلدون لعب دورا في قراره.

ورغم أن نادال لن يكون قادرا على تحقيق أي مجد لإسبانيا في الألعاب الأولمبية لهذا العام، إلا أن مساهماته لرفع علم بلاده جعلت الكثيرون يعتقدون أنه الأكثر شعبية وإلهاما في تاريخ إسبانيا.