اليوم.. 3 مواجهات ضمن الجولة ما قبل الاخيرة لدوري الكرة الممتاز

فعلى ملعب بغداد يستضيف فريق امانة بغداد فريق نفط ميسان في الساعة الخامسة مساء.ويلتقي في ذات التوقيت فريقا الطلبة والحدود على ملعب الساحر احمد راضي، اذ يحاول كل منهما الابتعاد عن شبح الهبوط حيث يحتلان المركزين الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي.وفي آخر المواجهات يستضيف فريق اربيل على ملعب فرانسوا حريري، فريق الصناعات الكهربائية الذي يصارع من اجل البقاء في دوري الاضواء اذ يحتل الركز السابع عشر.يشار الى ان نتائج مواجهات افتتاح الجولة يوم امس، شهدت فوز القاسم على السماوة 3 – 3 ، والنجف على مستضيفه زاخو 1 – 0، وخسارة مفاجئة للزوراء صاحب الوصافة على يد الكرخ، وتعادل نفط الوسط مع الديوانية سلبيا.