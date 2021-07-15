اليوم.. انطلاق بطولة العراق ببناء الأجسام

تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة أندية العراق ببناء الأجسام للمتقدمين وتستمر ثلاثة أيام وتحتضنها مدينة السليمانية بمشاركة واسعة من الابطال الدوليين والشباب.

وقال رئيس الاتحاد المركزي ببناء الاجسام فائز عبد الحسن في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، "لقد جرى التحضير لهذا الحدث مبكرا من ناحية المسرح والاخراج والتصوير والتنظيم الاداري والتي ستشهد مشاركة ابطالنا الدوليين اصحاب الانجازات العالمية والقارية والعربية"، مبينا انه "تمت دعوة رئيس الاتحادين العربي والافريقي ببناء الاجسام عادل فهيم ورئيس الاتحاد السوري منار هيكل فضلا عن البطل العماني كابتن فيصل ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي الاردني طارق خليل والاعلامي المصري اشرف الحوفي".

واضاف عبد الحسن انه "سيتم في ضوء النتائج اختيار تشكيلة المنتخبات الوطنية تحضيرا للاستحقاقات الخارجية المقبلة، منوها بأنَّ “المؤتمر الفني سيعقد بحضور ممثلي ومدربي الاندية لغرض شرح اللوائح الخاصة بالمنافسات، بينما سيقام يوم غد الجمعة الوزن السري واختيار المتميزين لغرض اقامة العرض العلني بعد غد السبت"، مؤكدا أنَّ "جائحة كورونا اثرت بشكل كبير في جميع النشاطات الرياضية ومنها رياضة بناء الاجسام"، لافتا إلى أنَّ "جميع اللاعبين المشاركين لديهم الرغبة في تقديم عرض يتناسب مع سمعتهم وسمعة انديتهم وسوف تكون المنافسة قوية بين اصحاب المراكز الاولى".

وفي سياق متصل صادق الاتحاد المركزي لبناء الاجسام على نظامه الداخلي خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مسرح الطليعة بحضور اعضاء الاتحاد المركزي والهيئة العامة ممثلي الاندية المنضوية تحت خيمة اتحاد بناء الاجسام وعدد من الابطال الدوليين والرواد.

وقال عبد الحسن: "استناداً إلى تعليمات وزارة الشباب والرياضة والبرلمان وتنفيذاً لقانون الاتحادات الرياضية ذي الرقم ٢٤ للعام ٢٠٢١، عقدنا الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد من اجل مناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه"، موضحا انه "كان اجتماعاً ناجحاً ومثمراً تخللته مناقشة العديد من الأمور الإدارية والانشطة والفعاليات الرياضية المقبلة".

وفي ختام حديثه اوضح انه "تمت قراءة النظام الداخلي من قبل عضو الاتحاد حيدر رشيد ومناقشة جميع فقراته من قبل الهيئة العامة بايجابية وجرى التصويت على جميع فقراته بالاجماع وسيتم ارسال النظام الداخلي إلى الاتحاد الدولي لبناء الاجسام للاطلاع عليه".