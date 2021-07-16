غريزمان غاضب بسبب تصرف من مسؤولي برشلونة
أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن مسؤولي برشلونة، أثاروا غضب أنطوان جريزمان، مهاجم البارسا.
ويتفاوض برشلونة مع أتلتيكو مدريد بشأن عودة جريزمان إلى الروخي بلانكوس في الميركاتو الصيفي الجاري، خلال صفقة تبادلية.
ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن جريزمان شعر بالغضب، بسبب عدم علمه بالمفاوضات الأولى بين الناديين بشأن مصيره.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن صفقة جريزمان قد تستغرق وقتًا أكثر من المتوقع في الميركاتو الصيفي الجاري.
يذكر أن برشلونة يسعى للاستغناء عن جريزمان وغيره من أصحاب الرواتب الكبيرة، من أجل تسهيل تجديد عقد ليونيل ميسي هذا الصيف.
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