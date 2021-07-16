تطور جديد بشأن مستقبل كريستيانو مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022، وتحوم الشكوك حول بقائه مع البيانكونيري خاصة بعد عودة المدرب ماسيمليانو آليغري.

ووفقا لصحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ فإن رونالدو البالغ من العمر 36 عاما أبلغ يوفنتوس أنه يريد البقاء مع الفريق، ولا يفكر في الرحيل، بينما يسعى وكيله خورخي مينديز لتمديد عقده.

وأضافت أن رونالدو أبلغ يوفنتوس أنه سيعود إلى الفريق يوم 25 يوليو الحالي لبدء الموسم التحضيري مع زملائه.

وأشارت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز وكيل رونالدو على يوفنتوس لتمديد عقد موكله لمدة عام واحد، لكن يوفنتوس لم يناقش الأمر بعد.

وأوضحت أن الطرفين قد يدخلا في محادثات بشأن تمديد العقد بينهما عندما يعود أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس من العطلة.

وبدأت الشكوك برحيل رونالدو عن يوفنتوس بعد خروج الفريق من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يستطع الوصول إلى أقصى من ربع النهائي منذ التعاقد مع رونالدو صيف 2018.

وتعززت هذه الشكوك بعد عودة ماسيمليانو آليغري لتدريب يوفنتوس خلفا لآندريا بيرلو، إذ لا يرتبط بعلاقة جيدة مع رونالدو بعد أن عملا سويا في الموسم الأول للبرتغالي مع يوفنتوس.

وارتبط رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، رغم أن أي منهما قد يجد صعوبة في منحه راتبا يساوي راتبه الحالي مع يوفنتوس (31 مليون يورو سنويا).

لكن ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أكدت أن يوفنتوس ورونالدو لم يتلقيا أي عروض رسمية للتعاقد مع البرتغالي، لذلك يبدو أن رونالدو سيستمر على الأقل مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل.

ويقضي رونالدو حاليًا عطلة بعد كأس الأمم الأوروبية 2020، بينما بدأ ماكس أليجري مهمته الثانية كمدرب ليوفنتوس منذ يومين.

وسجل رونالدو 101 هدف، وصنع 22 في 133 مباراة مع يوفنتوس، لكن الفريق ودع مرتين من دور الـ16 ومرة من ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ونال رونالدو مع يوفنتوس لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن يستهل يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي للموسم الجديد بمواجهة أودينيزي يوم 22 أغسطس المقبل.