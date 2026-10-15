غدا اولى مباريات كأس الخليج تحت 17 عاما بقطر .. هذه مجموعة العراق

وتقام البطولة بتنظيم اللجنة المحلية المنظمة في قطر، بالتنسيق مع لكرة القدم، حيث جرى توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كل منهما خمسة منتخبات.وضمت منتخبات قطر المستضيف، والإمارات، والبحرين، وعُمان، والصين، فيما جاء المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الأولى، في إلى جانب ، واليمن، والكويت، ومصر. ويشارك منتخبا ومصر بصفة ضيفين، في خطوة تتيح للمنتخبات الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.وتفتتح المنافسات الجمعة بمواجهة تجمع المنتخب ونظيره الصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، عند الساعة 5:45 مساء بتوقيت قطر على استاد "حمد الكبير"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.ويلتقي في المجموعة ذاتها منتخبا الإمارات والبحرين عند الساعة الثامنة مساء على استاد " ".ويبدأ المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقبه السبت 17 أكتوبر، بمواجهة المنتخب المصري عند الساعة 5:45 مساء على استاد "حمد الكبير"، فيما يلتقي العراق واليمن في المباراة الثانية عند الساعة الثامنة مساء على استاد " ".وتقام المباراة النهائية في 4 المقبل عند الساعة 5:45 مساء على استاد "حمد الكبير".وينص نظام البطولة على مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي الدور نصف النهائي أو المباراة النهائية.