التطبيعية: جوائز مالية لبطل دوري الدرجة الأولى والوصيف

وأكدَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تخصيص المبالغ المالية للفائزين يأتي من باب دعم فرق دوري الدرجة الأولى التي بذلت الكثير من الجهود أثناء منافسات الدوري للموسم الحالي، وأسهمت بالارتقاء بالمستوى الفني للمباريات".وأضافَ "نتطلع في الموسم المقبل الى ان يقام دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري العام، ويلعب من مرحلتين لزيادة المنافسة واتساع رقعتها".واشار بنيان الى ان "دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي شهد العديد من المباريات التي حفلت بالإثارة والندية، وقدمت الفرق المستويات الفنية الجيدة، وفي اختتام الدوري أبارك جهودهم السخية وأثني على فريقي الصناعة ونوروز اللذين وصلا الى الدوري الممتاز للموسم المقبل".