محرز يتلقى ضربة موجعة من قبل مانشستر سيتي

تلقى النجم الجزائري رياض محرز ضربة موجعة من قبل ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما قرر هذا الأخير وبصفة رسمية وضعه على لائحة اللاعبين المعروضين للبيع خلال موسم الانتقالات الحالي.

وكشفت صحيفة "The Athletic" البريطانية، بأن إدارة نادي السيتي تستهدف استثمار أموال صفقة "محارب الصحراء" رفقة زميله رحيم ستيرلينغ، من أجل صفقة ضم كل من جاك غريليش وهاري كاين من أستون فيلا وتوتنهام، خلال الأيام القليلة القادمة.

واعتبر متابعو النجم الجزائري بأن موقف "الستيزنس" بمثابة خيانة لصاحب القدم اليسرى السحرية، خاصة وأنه ساهم في تتويج الفريق بلقب البريميرليغ والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وأكد محرز من خلال تصريحات أدلى بها منذ عدة أيام أنه لا يرغب في مغادرة السيتي ويريد الاعتزال في الدوري الإنجليزي ومع ذات الفريق، ليكون نبأ عرضه للبيع صادما.

استمرت رحلة محرز البالغ 30 عاما الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، والذي انضم إليه عام 2018 قادما من ليستر سيتي بصفقة قيمتها 67.8 مليون يورو، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية، منها الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الدوري 3 مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة، والدرع الخيري مثلها.