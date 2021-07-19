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الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل الجوائز السنوي للعام الثاني تواليا

رياضة

2021-07-19 | 02:38
الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل الجوائز السنوي للعام الثاني تواليا
292 مشاهدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلغاء حفل جوائز 2021 للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، إن اللجنة التنفيذية قررت اليوم بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء الحفل السنوي للجوائز الذي كان من المقرر إقامته في الدوحة.
 
وأضاف البيان: ”في ظل أن جائحة كوفيد-19 تستمر في حصد الأرواح حول العالم وداخل آسيا، شعر الاتحادان الآسيوي والقطري بأنه لن يكون من الملائم تنظيم مثل هذا الحدث.. لذا قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي للعام الثاني على التوالي إلغاء الحفل الذي كان مقررا في نوفمبر 2021“.
 
وأكد الاتحاد الآسيوي أن حفل جوائز 2022 سيقام أيضا في قطر لكن مع تغيير موعده إلى يناير كانون الثاني 2023.
 
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف مؤخرا عن مواعيد مباريات الأدوار المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
 
ووافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي للعبة، على لعب مباريات دوري أبطال آسيا، اعتباراً من دور الثمانية بنظام التجمع، واستمرار خروج المغلوب.
 
كما اعتمد الاتحاد الآسيوي نظام المباراة الواحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور ربع النهائي بدلاً من لعب مباراتي ذهاب وإياب.
 
وسيقام الدوران ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في أكتوبر بنظام التجمع بالنسبة لفرق شرق وغرب آسيا تواليا.
 
وستقام مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 بنظام التجمع خلال يومي 13 و14 سبتمبر، بينما ربع ونصف نهائي البطولة سيكون يومي 16 و19 أكتوبر.
 
وستقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2021 يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل، في ملعب من دول غرب آسيا بدلاً من إقامة مباراتي ذهاب وإياب أيضاً كما كان مقرراً سابقاً.
 
يذكر أن فريقي الهلال والنصر تأهلا للعب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حيث يواجهان الاستقلال وتراكتور خلال يومي 13 و14 سبتمبر المقبل.

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