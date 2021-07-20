القبض على لاعب دولي في الدوري الانكليزي بتهمة "مشينة"

وذكرت صحيفة "ميرور"، أنه تم اعتقال اللاعب الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مع أطفال، مشيرة بالقول أنه لاعب دولي كبير ويلعب بشكل منتظم مع منتخب بلاده، وأن ناديه قرر إيقافه بينما تواصل الشرطة التحقيق، دون أن تذكر اسم اللاعب أو ناديه لأسباب قانونية.وأضافت "ميرور"، أن الشرطة داهمت منزل اللاعب "البالغ 31 عاما" واعتقلته يوم الجمعة الماضي، وتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.ونقلت الصحيفة عن مصدر من النادي الذي يلعب له اللاعب "سيواصل النادي دعم السلطات في التحقيق ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في هذا الوقت".وأضاف المصدر، أن الواقعة تسببت في صدمة لإدارة النادي وقال: "من الواضح أن هذا الأمر يجب التحقيق فيه بشكل كامل، ستؤدي الادعاءات من هذا النوع إلى قدر كبير من القلق بين الجميع داخل النادي والمشجعين والجمهور".وأتم: "علينا الآن الانتظار لاستكمال التحقيق".