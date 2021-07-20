نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون باللغة العربية بعيد الأضحى (فيديو)

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك".

❤💙 نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول #عيد_الأضحى المبارك.#كل_عام_وانتم_بخير pic.twitter.com/UvMBUWwOUI — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 20, 2021

وكان النادي الباريسي، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.