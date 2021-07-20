رسميًا.. ليفربول يستغني عن أولى صفقات كلوب

وقال ليفربول، في بيان رسمي: "أكمل لاعب الوسط ماركو جرويتش اليوم الانتقال إلى نادي بورتو".وأضاف: "عاد اللاعب الصربي إلى النادي البرتغالي، بعد أن لعب معه 39 مباراة وسجل هدفين خلال فترة الإعارة في الموسم الماضي".وتابع: "كان جرويتش أول صفقة ليورجن كلوب كمدرب للريدز عندما وافق على الانتقال إلى آنفيلد، قادمًا من ريد ستار بلجراد في يناير/ كانون الثاني 2016".وشارك جرويتش في ثماني مباريات مع ليفربول خلال موسمه الأول، وستة مباريات أخرى في الموسم الثاني، ثم انضم إلى كارديف سيتي على سبيل الإعارة.