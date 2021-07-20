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رسميًا.. ليفربول يستغني عن أولى صفقات كلوب

رياضة

2021-07-20 | 06:57
رسميًا.. ليفربول يستغني عن أولى صفقات كلوب
1,224 مشاهدة

أعلن نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، انتقال أحد لاعبيه إلى صفوف بورتو خلال صفقة بيع نهائي.

وقال ليفربول، في بيان رسمي: "أكمل لاعب الوسط ماركو جرويتش اليوم الانتقال إلى نادي بورتو".

وأضاف: "عاد اللاعب الصربي إلى النادي البرتغالي، بعد أن لعب معه 39 مباراة وسجل هدفين خلال فترة الإعارة في الموسم الماضي".

وتابع: "كان جرويتش أول صفقة ليورجن كلوب كمدرب للريدز عندما وافق على الانتقال إلى آنفيلد، قادمًا من ريد ستار بلجراد في يناير/ كانون الثاني 2016".

وشارك جرويتش في ثماني مباريات مع ليفربول خلال موسمه الأول، وستة مباريات أخرى في الموسم الثاني، ثم انضم إلى كارديف سيتي على سبيل الإعارة.
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