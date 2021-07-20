بالفيديو.. أساطير ريال مدريد يصطفون لاستقبال رونالدينيو قبل "الكلاسيكو الأسطورية"

يستعد أساطير ريال مدريد وبرشلونة السابقين، اليوم الثلاثاء، لمباراة "الكلاسيكو الأسطورية".

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الاثنين قبل المباراة الاستعراضية، تم استقبال الأسطورة البرازيلية بحرارة من قبل مجموعة من زملائه السابقين وخصومه، مثل ديكو ولويس فيجو وإيكر كاسياس وروبرتو كارلوس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.