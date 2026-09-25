ارنولد: سنحقق الفوز على الكويت

وقال ارنولد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة والكويت، تابعته ، إن "المباراة ستكون جيدة جداً ونترقبها بشغف كبير، وكلنا ثقة في تحقيق الفوز غداً"، مبيناً أن "الفريق قدم عملاً ممتازاً والتدريبات تسير بمستوى رفيع".وأضاف أن " تشكل فرصة مثالية لتجربة عناصر جديدة والعمل من أجل مستقبل كروي أفضل لمنتخبنا الوطني"، موضحاً أن "تشكيلتنا تضم 50 بالمئة من اللاعبين الذين شاركوا في ، و50 بالمئة من الوجوه الجديدة المستعدة لإظهار مهاراتها".وأشار إلى أن الجهاز الفني "يتابع عن كثب العمل والجهد الذي يقوم به "، مؤكداً أن المنتخب "يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب المميزين".وبشأن التشكيلة، أوضح ارنولد أن "الجهاز الفني سيجري بعض التغييرات للتعامل مع الإجهاد والحر الشديد"، لافتاً إلى أن "استدعاء 26 لاعباً لتمثيل الشعب العراقي يمثل مسؤولية عالية".وأكد أن "رغم الإحباط الذي أصاب سابقاً، فإننا نمتلك القوة"، مشدداً على أنه "واثق تماماً بإمكانيات اللاعبين وبالروح العراقية للقتال وتحقيق الفوز".وفيما يتعلق بالأجواء المناخية، بين ارنولد أن المنتخب "تكيف بشكل كامل مع المناخ والأجواء الحارة بعد الحصول على الوقت الكافي للتأقلم"، مؤكداً أن "الجميع في أتم الجاهزية للظهور بأفضل طريقة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام ".وعن كثرة الإصابات، أوضح أن "بعض اللاعبين تعرضوا لإصابات عضلية نتيجة ارتفاع طول عشب أرضية الملعب في اللقاء السابق، ما تسبب بهذه الإصابات"، معرباً عن أمله في أن "تكون أرضية الملعب جاهزة وبحالة مثالية غداً".