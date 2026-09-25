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ارنولد: سنحقق الفوز على الكويت

رياضة

2026-09-25 | 05:34
ارنولد: سنحقق الفوز على الكويت
235 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
أكد مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد، اليوم الجمعة، أن المنتخب يتطلع إلى تحقيق الفوز في مباراته أمام نظيره الكويتي، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين وثقته بقدراتهم.

وقال ارنولد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق والكويت، تابعته السومرية نيوز، إن "المباراة ستكون جيدة جداً ونترقبها بشغف كبير، وكلنا ثقة في تحقيق الفوز غداً"، مبيناً أن "الفريق قدم عملاً ممتازاً والتدريبات تسير بمستوى رفيع".
وأضاف أن "كأس الخليج تشكل فرصة مثالية لتجربة عناصر جديدة والعمل من أجل مستقبل كروي أفضل لمنتخبنا الوطني"، موضحاً أن "تشكيلتنا تضم 50 بالمئة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، و50 بالمئة من الوجوه الجديدة المستعدة لإظهار مهاراتها".
وأشار إلى أن الجهاز الفني "يتابع عن كثب العمل والجهد الذي يقوم به الفريق الكويتي"، مؤكداً أن المنتخب الكويتي "يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب المميزين".
وبشأن التشكيلة، أوضح ارنولد أن "الجهاز الفني سيجري بعض التغييرات للتعامل مع الإجهاد والحر الشديد"، لافتاً إلى أن "استدعاء 26 لاعباً لتمثيل الشعب العراقي يمثل مسؤولية عالية".
وأكد أن "رغم الإحباط الذي أصاب الشارع الرياضي سابقاً، فإننا نمتلك القوة"، مشدداً على أنه "واثق تماماً بإمكانيات اللاعبين وبالروح العراقية للقتال وتحقيق الفوز".
وفيما يتعلق بالأجواء المناخية، بين ارنولد أن المنتخب "تكيف بشكل كامل مع المناخ والأجواء الحارة بعد الحصول على الوقت الكافي للتأقلم"، مؤكداً أن "الجميع في أتم الجاهزية للظهور بأفضل طريقة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام الكويت".
وعن كثرة الإصابات، أوضح أن "بعض اللاعبين تعرضوا لإصابات عضلية نتيجة ارتفاع طول عشب أرضية الملعب في اللقاء السابق، ما تسبب بهذه الإصابات"، معرباً عن أمله في أن "تكون أرضية الملعب جاهزة وبحالة مثالية غداً".
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