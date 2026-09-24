"خليجي 27".. الإمارات تقسو على اليمن برباعية

استهل منتخب الإمارات في النسخة السابعة والعشرين من بطولة "خليجي 27" ببداية قوية، بعدما أمطر شباك نظيره اليمني، ليعتلي صدارة مجموعته بشكل مؤقت.

وفاز منتخب الإمارات على نظيره اليمني بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الإنماء بجدة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الخليجية.