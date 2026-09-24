مدريد يكشف طبيعة إصابة كوناتي

وأوضح ، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس)، أن "الفحوصات أظهرت إصابة كوناتي في الرباط الجانبي للساق اليمنى".وأشار النادي إلى أن "تطورات حالة اللاعب ستخضع للمتابعة خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب أو موعد عودته إلى التدريبات والمباريات".