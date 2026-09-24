مدريد يكشف طبيعة إصابة كوناتي

بالصور.. تدريبات أسود الرافدين استعداداً لمواجهة الكويت في خليجي 27
14:04 | 2026-09-24
"خليجي 27".. الإمارات تقسو على اليمن برباعية
13:52 | 2026-09-24
هل يتدخل اتحاد الكرة بالتشكيلة؟.. ارنولد يكشف سبب عدم مشاركة المحترفين امام عمان
12:33 | 2026-09-24
هجمة ضد نشأت أكرم بسبب تصريح حول مشاركة مصر والأردن ببطولات الخليج.. يريدون المال
09:18 | 2026-09-24
إيقاف مهاجم موناكو أربع مباريات بسبب احتفاله بالهدف.. حركة غير مقبولة
08:44 | 2026-09-24
طاقم تحكيم عراقي ضمن أكبر قوائم الحكام في تاريخ كأس آسيا
05:43 | 2026-09-24