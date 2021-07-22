الفراعنة يفرضون التعادل على المتادور الاسباني في الاولمبياد

وفشل الماتادور الإسباني في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية على مدار 90 دقيقة من الصمود ، وتألق أبناء المدرب شوقي غريب في إبعاد المحاولات الإسبانية بينما خرج الثنائي داني سيبايوس وأوسكار مينجوزا لاعبي إسبانيا للإصابة في الشوط الأول.وحصد منتخبا مصر وإسبانيا أول نقطة في هذه المجموعة قبل لقاء الأرجنتين واستراليا في نفس المجموعة.