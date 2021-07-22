رئيس اللجنة الاولمبية يصل طوكيو

و يشارك العراق بأصغر وفد أولمبي في تاريخ المشاركات العراقية في الدورات الاولمبية بوفد تكون من أربعة رياضيين .وسترفع علم العراق في افتتاح الدورة الاولمبية الرامية فاطمة عباس الى جانب زميلها في رياضة التجذيف محمد رياض و تعد المرة الاولى التي تشهد رفع رياضيين اثنين العلم العراقي في خطوة ممتازة تحسب للجنة الاولمبية العراقية و اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية في ترسيخ المساواة والعدالة الرياضية بين الرياضيين الذكور والإناث.