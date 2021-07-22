رئيس اللجنة الاولمبية يصل طوكيو
وصل رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، اليوم الخميس، الى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الاولمبية غدا الجمعة و التي تستضيفها اليابان.
و يشارك العراق بأصغر وفد أولمبي في تاريخ المشاركات العراقية في الدورات الاولمبية بوفد تكون من أربعة رياضيين .
وسترفع علم العراق في افتتاح الدورة الاولمبية الرامية فاطمة عباس الى جانب زميلها في رياضة التجذيف محمد رياض و تعد المرة الاولى التي تشهد رفع رياضيين اثنين العلم العراقي في خطوة ممتازة تحسب للجنة الاولمبية العراقية و اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية في ترسيخ المساواة والعدالة الرياضية بين الرياضيين الذكور والإناث.
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