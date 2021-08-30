منتخبنا الوطني يباشر تدريباته في سيئول

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد منتخبنا الوطني باشر تدريباته في سيئول استعدادا لملاقاة المنتخب الكوري الجنوبي في افتتاح التصفيات الآسيوية النهائية للمجموعة الاولى المؤهلة لمونديال قطر 2022".واضاف ان " فحوصات مسحة كورونا لوفد منتخبنا الوطني جاءت جميعها سلبية، لينتقل الوفد لمقر الإقامة في فندق فندق مايفيلد بالعاصمة سيئول".وواشار الاتحاد الى ان "اللاعبان (امير العماري) محترف هالمستاد السويدي و(فرانس بطرس) محترف هوبرو الدنماركي وصلا إلى كوريا الجنوبية، وسيخضعان للحجر الصحي، على أن يلتحقا بوفد المنتخب في فندق الإقامة يوم غد الثلاثاء، وكذلك الدخول في الوحدة التدريبية الثانية لمنتخبنا الوطني".