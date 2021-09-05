الإصابة تحرم علي عدنان من مواجهة إيران

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب منتخبنا الوطني علي عدنان، عن عدم جاهزيته لخوض مباراة إيران يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتعرض علي عدنان للإصابة في مباراة كوريا الجنوبية، وغادرَ الملعب في الشوط الثاني من المباراة.



وخضع علي عدنان لفحوصات طبية في الدوحة من قبل طبيب المنتخب الوطني قاسم الجنابي بفحص الرنين، والذي أثبت بان اللاعب غير جاهر ويحتاج الى فترة من العلاج والتأهيل وبذلك لن يشارك في المباراة المقبلة ضد ايران بعد غد الثلاثاء.