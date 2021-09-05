موقعة اليوم.. نيمار وميسي وجهاً لوجه في تصفيات المونديال

وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.وفيما يلي تشكيل البرازيل:"ويفرتون- دانيلو- ميليتاو- فيريسيمو- ساندرو- ريبيرو- كاسيميرو- جيرسون- باكويتا- نيمار- باربوسا".وجاء تشكيل الأرجنتين، الذي أعلنه المدرب ليونيل سكالوني، كالآتي:"مارتينيز- مونتيل- روميرو- أوتاميندي- أكونا- دي ماريا- دي بول- باريديس- لو سيلسو- ميسي- مارتينيز".ويرغب المنتخب البرازيلي في تعويض خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، من خلال تحقيق الانتصار.في المقابل يسعى رفاق ليونيل ميسي تأكيد التفوق على الغريم التقليدي وتقليص الفارق معه في الصدارة.