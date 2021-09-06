روسيا تضع شرطا للاعتراف بالحكومة الافغانية المقبلة

وفي تصريحات صحفية أكد لافروف نية موسكو "دعم عملية تشكيل حكومة تمثل المجتمع الأفغاني بكامل أطيافها، ومنها طالبان والمجموعات العرقية غير البشتونة، وهم الأوزبك والخزارة والهزارة والطاجيك".واضاف: "مثل هذه الحكومة الشاملة وحدها كفيلة بضمان انتقال موثوق الى حياة جديدة، وإذا حدث هذا فأظن أننا سنشارك بكل سرور مع مثل هذه المراسم مع دول مدعوة أخرى لها تأثير على الوضع في هذا البلد".ولم يستبعد الوزير أن "يكون الجانب الروسي قد تلقى هذه الدعوة".