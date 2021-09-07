بينها مباراة منتخبنا الوطني.. مواعيد مواجهات اليوم ضمن تصفيات المونديال

تستمر منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق اليوم الجولة الثانية لتصفيات قارة آسيا اضافة الى مواجهات في اوروبا وافريقيا، وفيما يلي مواعيد مباريات قارة آسيا:





فيتنام – استراليا 15:00



الصين – اليابان 18:00



عمان – السعودية 19:00



سوريا – الامارات 19:00



العراق – ايران 21:00



وفيما يلي ابرز مواجهات تصفيات قارة اوروبا :



اذر بيجان – البرتغال 19:00



ايرلدنا – صربيا 21:45



فرنسا – فنلندا 21:45



هولندا – تركيا 21:45



كرواتيا – سلوفينيا 21:45



روسيا – مالطة 21:45 كوريا الجنوبية – لبنان 14:00فيتنام – استراليا 15:00الصين – اليابان 18:00عمان – السعودية 19:00سوريا – الامارات 19:00العراق – ايران 21:00وفيما يلي ابرز مواجهات تصفيات قارة اوروبا :اذر بيجان – البرتغال 19:00ايرلدنا – صربيا 21:45فرنسا – فنلندا 21:45هولندا – تركيا 21:45كرواتيا – سلوفينيا 21:45روسيا – مالطة 21:45