سفير دولة أوروبية يؤازر العراق في مواجهة إيران (صور)

أعلن سفير المملكة المتحدة لدى العراق، ستيفن هيكي، اليوم الثلاثاء، مساندته لمنتخب العراق في مواجهة نظيره الإيراني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال هيكي في تغريدة عبر تويتر، "كل التوفيق للأسود اليوم بالليل بمباراتهم وية ايران بتصفيات كأس العالم!".



ويخوض العراق اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، مباراته الثانية ضمن التصفيات النهاية المؤهلة لمونديال قطر حين يلتقي إيران في الدوحة، وسبق أن انهى مباراته الاولى بالتعادل السلبي أمام كوريا الجنوبية في سيئول. كل التوفيق للأسود اليوم بالليل بمباراتهم وية ايران بتصفيات كأس العالم! 🇮🇶🇮🇷⚽️🤞#العراق_إيران pic.twitter.com/E4p6vNePNa — Stephen Hickey (@sblhickey) September 7, 2021