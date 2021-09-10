ميلان يتلقى نبأ ساراً قبل مواجهة لاتسيو

وذكر الموقع الرسمي لميلان، اليوم الجمعة، أن مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو تعافى من فيروس كورونا.وقال بيان الروسونيري الرسمي: "يمكن أن يؤكد النادي أن نتائج اختبارات أوليفييه جيرو جاءت سلبية".وأضاف: "سيخضع اللاعب لفحص طبي غدًا حسب بروتوكولات الحكومة الإيطالية للعودة لممارسة الأنشطة الرياضية".جدير بالذكر أن جيرو انضم لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من تشيلسي.ونجح اللاعب الفرنسي في وضع بصمته الرسمية الأولى عندما سجل أول أهدافه مع الفريق الأحمر والأسود في شباك كالياري، بالجولة الثانية من الكالتشيو.