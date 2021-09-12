وزير الشباب: وفرنا جميع متطلبات تنظيم خليجي 25 وسنعلن تفاصيل اقامتها قريبا

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اكد أن جميع تفاصيل إقامة خليجي 25 في البصرة، سيتم الإعلان عنها الأسبوع الحالي بعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لإتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر منصة التواصل الألكتروني، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الإتحاد والدكتور جاسم الشكيلي نائب الرئيس وحضور جميع أعضاء المكتب التنفيذي".واشار الى ان "ذلك يأتي لحسم الكثير من الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة 25 من كأس الخليج العربي لكرة القدم والتي تنطلق في كانون أول المقبل في البصرة"، مضيفًا أن "جميع التسهيلات والإجابات قدمت للوفد الأخير الذي زار البصرة وأعرب عن قناعتهِ التامة بالتحضيرات الجارية على قدمٍ وساق".إلى ذلك يتوقع أن يحفل الاجتماع بوضع ترتيبات استضافة العراق للبطولة وموعد انطلاقتها في ظل رغبة جميع الدول المشاركة فيها فضلًا عن التنظيم وبحث الاستعدادات اللازمة قبل وقت كافٍ من القرعة.وستنطلق بطولة خليجي 25، بعد أسبوع على موعد اختتام كأس العرب في الثامن عشر من كانون اول المقبل.وكان فريق التفتيش المنبثق عن لجنة دراسة ملفات استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، اختتم زيارته إلى مدينة البصرة في جولة تفتيشية للمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والبنى التحتية التي تحتاجها بطولة كأس الخليج العربي المقبلة.