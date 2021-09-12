محمد صلاح على بعد خطوة واحدة من انجاز مميز في "البرليمير ليغ"

ويلتقي ليفربول مع ليدز يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبريميرليج.وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن صلاح سجل 99 هدفا في 161 مباراة بالمسابقة.وأضاف: "إذا سجل صلاح هدفًا ضد ليدز سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة بعد آلان شيرر وهاري كين وسيرجيو أجويرو وتييري هنري".يذكر أن صلاح أحرز هدفين مع ليفربول هذا الموسم بالبريميرليج، بينما يتصدر برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) وميكائيل أنطونيو (وست هام) قائمة الهدافين بـ4 أهداف.