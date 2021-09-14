عجلة دوري الابطال اوروبا تعود للدوران.. اليك اهم مباريات اليوم

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران اليوم الثلاثاء، من خلال ذهاب دوري المجموعات حيث تقام 8 مباريات في إطار الجولة الأولى على ملاعب القارة العجوز.

وستكون الأنظار مشدودة نحو "أم المعارك" في استاد نوكامب حيث يستضيف فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا وهو بايرن ميونخ الألماني في مباراة تحمل طابعًا ثأريًا بامتياز للفريق الكاتالوني، الذي تلقى هزيمة مهينة في ربع النهائي ضمن البطولة نفسها في موسم 2019-2020 أمام العملاق البافاري الذي دك شباكه بثمانية أهداف مقابل هدفين.

اليك موعد وتوقيت مباريات اليوم: