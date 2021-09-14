رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا بدوري ابطال اوروبا

ووفقًا للأرقام، فإن رونالدو عادل رقم إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد باعتباره اللاعب الأكثر ظهورًا في تاريخ المسابقة.ويمتلك رونالدو الفرصة لزيادة رصيده من المشاركات بالبطولة خلال الفترة المقبلة لينفرد ويتربع على عرش أكثر اللاعبين ظهورًا بها.