اجتماع "ساخن" بين لابورتا ومساعديه بعد خسارة برشلونة امام بايرن ميونخ

وتلقى برشلونة هزيمة ثقيلة أمام ضيفه بايرن ميونخ، بثلاثية نظيفة، على ملعب كامب نو، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لابورتا رفض الرحيل عن كامب نو عقب اللقاء، وعقد اجتماعًا عاجلًا مع الثنائي، رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي، استمر لما يقرب من 3 ساعات.وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع تطرق للحديث عن أسباب تلك الهزيمة الكبيرة، والظهور بمستوى متواضع على مدار شوطي المباراة، لدرجة أن الفريق لم يسدد كرة واحدة على مرمى الخصم، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ برشلونة.بالإضافة إلى ذلك، فقد تساءل لابورتا عن أسباب قيام رونالد كومان المدير الفني، بتغيير طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، إلى 3-5-2.