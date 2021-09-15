لابورتا يمنح كومان فرصة اخيرة قبل اقالته

وقالت صحيفة "السبورت" الكتالونية إن "خوان لابورتا منح المدير الفني الهولندي رونالد كومان الـ3 مباريات القادمة لتغيير الأوضاع وستكون هذه المباريات حاسمة بشأن مستقبله".واضافت ان "المُباريات الـ3 القادمة لبرشلونة ضد غرناطة وقادش وليفانتي وكلها مباريات ليست بالمعقدة وربما يحقق فيها برشلونة النقاط كاملة وهذا من حسن حظ كومان ولكن إن لم يحدث ذلك قد يرحل كومان عن برشلونة".