رسميا.. "الغواصات الصفراء" يتعاقد مع سيرج أورييه قادما من توتنهام

وأصبح أورييه البالغ 28 عاما لاعبا حرا منذ إنهاء تعاقده بالتراضي مع توتنهام الشهر الماضي ووقع مع "الغواصات الصفراء" على عقد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين للبقاء مع فريق المدرب أوناي إيمري.وقال فياريال في بيان: "بعد إكمال الفحص الطبي وتوقيع العقد سيتجه أورييه لتمثيل ساحل العاج في مباراتين بتصفيات كأس العالم".وأضاف: "سيلتحق المدافع بزملائه بعد الفترة الدولية وسيتم تقديمه رسميا بالفريق الأصفر عندما يعود إلى إسبانيا".