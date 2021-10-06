اول تعليق من مدرب لبنان على مواجهة منتخبنا الوطني

توقع التشيكي إيفان هاشيك مدرب منتخب لبنان، أن تكون مباراة فريقه المقبلة أمام العراق، قوية للغاية بين المنتخبين، لكونهما يبحثان عن الفوز الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال هاشيك في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن منتخب العراق منافس يملك القدرة على تخطي الصعاب، وتقديم المستويات الجيدة في المواعيد المهمة، ولكنه يرى أن لاعبي لبنان جاهزون لخوض هذه المباراة بعد يوم غد الخميس على قطر، أرض العراق المفترضة".

وكشف مدرب منتخب لبنان أن لاعبيه يتمتعون بروح الجماعة ويدركون أهمية اللقاء حالياً، كما أن فرصة التقدم في التصفيات المونديالية تزداد من جولة إلى أخرى"، مضيفاً أن "الفرص لا تزال قائمة للجميع، والفوز يدفع بصاحبه إلى المنافسة المباشرة، على حدِّ وصفه.

وبرر الخسارة السابقة أمام كوريا الجنوبية، ومن قبلها التعادل السلبي مع الإمارات، بالظروف غير الطبيعية التي واجهتهم، في بداية مشوار تصفيات كأس العالم، حيث شهدت غيابات كثيرة بسبب الإصابات، مؤكداً أن منتخب الأرز في أفضل حالاته في الوقت الحاضر، والخيارات الفنية أصبحت أوسع من ذي قبل، على الرغم من ضيق الوقت.

ويتصدر منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا في المركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.